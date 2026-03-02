Inician construcción de segunda etapa del GAM: se convertirá en uno de los mayores centros culturales del país

Este lunes se dio inicio a la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), proyecto que ampliará significativamente su infraestructura y lo posicionará entre los centros culturales más grandes de Chile.

La actividad fue encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez; y la directora ejecutiva del GAM, Alejandra Martí.

La obra contempla casi 16 mil metros cuadrados adicionales, distribuidos en seis niveles y cuatro subterráneos. Con ello, el recinto alcanzará un total de 38 mil m², considerando los 22 mil ya existentes.

Sala para 2.500 personas

El eje principal del proyecto será una nueva sala con capacidad de hasta 2.500 espectadores, lo que permitirá recibir espectáculos de gran formato y fortalecer la presencia de Chile en circuitos internacionales.

Desde el Ministerio de Obras Públicas destacaron que el proyecto estuvo cerca de ocho años detenido y que ahora se retoma con estándares técnicos y acústicos de última generación.

Los trabajos serán ejecutados por el consorcio GAM Moller DVC SpA, con una inversión superior a $114 mil millones y un plazo de ejecución de 750 días corridos, bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura del MOP.

Una vez finalizadas las obras, el GAM se consolidará como uno de los principales centros culturales del país, con impacto en la actividad artística, la participación ciudadana y la revitalización del eje Alameda.

