;

FOTOS. Inician construcción de segunda etapa del GAM: se convertirá en uno de los mayores centros culturales del país

La obra estuvo detenida por casi ocho años y ahora se retoma con una inversión superior a $114 mil millones.

Javiera Rivera

Inician construcción de segunda etapa del GAM: se convertirá en uno de los mayores centros culturales del país

Inician construcción de segunda etapa del GAM: se convertirá en uno de los mayores centros culturales del país

Este lunes se dio inicio a la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), proyecto que ampliará significativamente su infraestructura y lo posicionará entre los centros culturales más grandes de Chile.

La actividad fue encabezada por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez; y la directora ejecutiva del GAM, Alejandra Martí.

La obra contempla casi 16 mil metros cuadrados adicionales, distribuidos en seis niveles y cuatro subterráneos. Con ello, el recinto alcanzará un total de 38 mil m², considerando los 22 mil ya existentes.

Revisa también

ADN

Sala para 2.500 personas

El eje principal del proyecto será una nueva sala con capacidad de hasta 2.500 espectadores, lo que permitirá recibir espectáculos de gran formato y fortalecer la presencia de Chile en circuitos internacionales.

Desde el Ministerio de Obras Públicas destacaron que el proyecto estuvo cerca de ocho años detenido y que ahora se retoma con estándares técnicos y acústicos de última generación.

Los trabajos serán ejecutados por el consorcio GAM Moller DVC SpA, con una inversión superior a $114 mil millones y un plazo de ejecución de 750 días corridos, bajo la supervisión de la Dirección de Arquitectura del MOP.

ADN
ADN

Una vez finalizadas las obras, el GAM se consolidará como uno de los principales centros culturales del país, con impacto en la actividad artística, la participación ciudadana y la revitalización del eje Alameda.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad