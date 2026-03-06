Peaky Blinders: “El hombre inmortal”: así recibió la crítica a la película donde se cierra la historia de Tommy Shelby

No hay dudas de que Peaky Blinders es una de las series más populares de Netflix desde hace ya un buen tiempo, con millones de fanáticos que siguen cada uno de sus proyectos.

Luego de nueve años de emisión, con 36 episodios divididos en seis temporadas, la serie vive su final de manera especial, con una película que ya está disponible en algunos pocos cines seleccionados del mundo.

Se trata de El hombre inmortal, que sirve como cierre definitivo para la historia tal y como la conocemos. Además, es la despedida del icónico Thomas Shelby interpretado por Cillian Murphy.

El filme ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial muestra el regreso de Tommy a un Birmingham destrozado por los bombardeos.

El protagonista se ve involucrado una vez más en misiones secretas y acciones que amenazan con romper mucho más que la estabilidad de su familia y organización.

Con conspiraciones, traiciones, y estrategias de guerra, el líder del clan tendrá que proteger a los suyos y mantener el control en un entorno cada vez más peligroso.

Toda esta historia, complementada por el trabajo de los actores como Paul Anderson, Sophie Rundle, Barry Keoghan y Tim Roth, entre otros, logró conquistar a la crítica.

La cinta dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight (creador) debutó en Rotten Tomatoes con un excelente 93% de aprobación de los expertos (a partir de 28 reviews).

Elogios a varios aspectos

Uno de los puntos altos que se destacan es la lealtad al espíritu de la serie original, pudiendo cautivar al público con esa fórmula infalible.

Los críticos valoran “el gran alcance de la historia, el trabajo cotidiano del crimen en contraste con los acontecimientos mundiales y los hombres y mujeres corrientes que intentan sobrevivir a todo ello”.

Por su parte, Guy Lodge (Variety) elogia su acabado cinematográfico: “Sirve como un elegante recordatorio de lo cinematográfico que siempre fue la serie, tanto en su narrativa robusta y pulp como en sus sólidos y bien trabajados valores de producción”.

Kevin Maher (The Times) subraya el impacto actoral haciendo hincapié en Keoghan, además del acompañamiento musical: “La banda sonora rock avanza con un vigor propulsivo, la pantalla palpita con elegantes ralentizados del director, mientras que el dúo interpretativo de primer nivel formado por Murphy y Barry Keoghan aporta una inesperada carga de emoción a un enfrentamiento edípico por lo demás familiar”.

De todas formas, surgen matices con aquellos críticos que sostienen que “aunque esta nueva entrega es reflexiva y conmovedora, no mejora exactamente el elegante final que la serie concedió a Tommy Shelby hace cuatro años”.

Asimismo, hay quienes comprenden esta película netamente como una despedida al protagonista, sin necesidad de apoyarse en la trama.

Respecto a esto último, la realidad es que no están muy alejados de los planes, ya que El hombre inmortal completa el ciclo de Thomas, pero no le pone fin a la historia de los Shelby y los Peaky Blinders.

Tal como se hablaba hace algunos años, ya hay una nueva serie en marcha que servirá como secuela y nos presentará una nueva generación de la familia, llevándonos hasta el año 1953, con nuevos rostros e iniciando una historia diferente a la que hoy se cerró.