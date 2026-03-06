Patricio Almendra y la presión por el presente de Deportes Concepción: “Hay que ver qué jugadores están preparados”
El entrenador aseguró que “dejaron escapar” los puntos ante Ñublense.
Deportes Concepción jugó por tercera vez en Collao en su regreso a la Primera División, con dos duelos como locales y otro de “visita” ante Universidad de Concepción.
En ninguno de ellos, el “León de Collao” pudo imponerse, incluyendo la derrota de este viernes contra Ñublense, aumentando las críticas sobre el técnico Patricio Almendra.
Revisa también:
“Vamos a ver a puertas cerradas qué podemos hacer para revertir esta situación. No ha sido fácil desde el inicio, hemos probado distintas opciones, sistemas, pero en este partido no supimos acomodarnos”, explicó el DT en diálogo con TNT Sports.
“Tuvimos 15, 20 minutos en el segundo tiempo, el resto fue todo forzado y el responsable de eso soy yo (...) La semana pasada respondieron; esta semana no nos acomodamos en la cancha. El equipo se entrega, pero no pudimos enganchar desde el principio. Ñublense hizo un partido muy bueno y el segundo tiempo nos mata. Dejamos escapar este partido”, dijo Patricio Almendra, afrontando el presente de un equipo que solo ha ganado un juego desde que volvió a Primera División, ante Coquimbo Unido.
Las alarmas se encienden en Deportes Concepción, considerando que, si se concreta la sanción contra Unión La Calera, están penúltimos en la tabla de posiciones.
“La convicción en el trabajo está, pero tenemos que ver la respuesta del plantel ante lo que sucede en este momento. Hay que ver qué jugadores están preparados para este momento y qué jugadores tendrán que esperar”, cerró Patricio Almendra.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.