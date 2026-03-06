DT se “compadece” del presente de Ortiz y Meneghini en el fútbol chileno: “No sé cómo pueden manejar esta situación” / Agencia Uno

Este viernes, Los Tenores de ADN conversaron con el DT de O’Higgins, Luvas Bovaglio, quien abordó el presente que vive su equipo disputando dos torneos en paralelo: el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

“Somos conscientes de que nos tocó una agenda cargada. Probablemente, O’Higgins es el equipo chileno con más minutos jugados a esta altura de la temporada. Cuando juegas torneos internacionales te toca viajar mucho y los viajes no siempre son cómodos”, recalcó el argentino en la previa al juego del sábado contra la UC, el cual marcará el último antecedente antes de viajar a Colombia.

“Estamos en el baile y hay que bailar. No hay que utilizar esto como excusa. Tenemos muchos partidos y nos gusta eso, es un hermoso desafío, a pesar de que las cosas pueden salir bien o mal”, recalcó, sin dar mayor luces respecto de como afrontará el choque ante los cruzados.

“No voy a repetir el equipo que jugó contra Tolima. Alan Robledo sufrió un corte en la cabeza y eso lo sacará del partido contra la UC. Este sábado entrenaremos en la mañana y ahí definiremos el once. Omar Carabalí va a jugar, eso sí”, dijo Bovaglio entre risas, desmarcándose de la presión por acumular tres derrotas seguidas en el torneo local.

“Nos tocará jugar fase de grupos en la Libertadores o la Sudamericana, así que la agenda va a seguir cargada. No queremos descuidar el torneo local y confiamos en que nos vamos a acomodar, pero, lamentablemente, hemos tenido una merma”, aseguró.

Lucas Bovaglio y su gran figura

El DT de O’Higgins destacó el presente de Francisco González, autor de trascendentales goles contra Bahia y Tolima.

“Es un futbolista con muchas condiciones, muy explosivo, bueno en el uno contra uno. Él encontró un lugar ideal en O’Higgins. Está mostrando una gran versión y ojalá que la pueda sostener durante todo el año”, explicó el ex DT de Palestino, quien abordó con mucha calma las críticas que hoy afrontan sus colegas y compatriotas en las bancas de Colo Colo y Universidad de Chile.

“Nunca me ha tocado estar en equipos con esa alta caja de resonancia. Para abstraerse y que no entren las balas, hay que hacer una tarea titánica, porque no tienes que consumir medios, redes sociales, nada. Tampoco ir al supermercado. Entonces, es muy difícil”, resaltó.

“No sé cómo el Tano Ortiz y Paqui Meneghini pueden manejar esta situación. Les tocó arrancar de una forma que no deseaban y, en equipos como Colo Colo y la U, la crítica aflora inmediatamente. Yo no les puedo dar consejos, solo me imagino lo difícil que debe ser el día a día con tanta crítica”, cerró Lucas Bovaglio.