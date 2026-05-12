Plataforma anuncia que transmitirá todos los partidos del Mundial 2026 en Chile: suscripción cuesta menos de 6 mil pesos

A solo 30 días del inicio del Mundial 2026, los fanáticos del fútbol ya comienzan a preguntarse dónde podrán ver los 104 partidos que tendrá esta histórica edición del torneo.

Justamente, este lunes una nueva plataforma de streaming anunció que transmitirá íntegramente la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y lo hará con una suscripción más barata que otras aplicaciones del mercado.

Se trata de Paramount+, que llegó a un acuerdo con DSports y confirmó que compartirá la transmisión de los 104 encuentros que se disputarán en la cita planetaria. Una gran noticia para quienes ya están suscritos a la plataforma, ya que no tendrán que contratar un servicio adicional para seguir el torneo.

Para hacer una comparación, el Plan TV de DSports, el más económico que incluye todos los partidos del Mundial 2026, tiene un valor de $15.990 pesos chilenos.

En cambio, el plan estándar de Paramount+ cuesta $5.690 mensuales y permitirá acceder a todos los encuentros de la Copa del Mundo, además del catálogo propio de la plataforma.