;

Plataforma anuncia que transmitirá todos los partidos del Mundial 2026 en Chile: suscripción cuesta menos de 6 mil pesos

La plataforma de streaming anunció una importante alianza y entregó una gran noticia a los fanáticos del fútbol.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Michael Regan - FIFA

A solo 30 días del inicio del Mundial 2026, los fanáticos del fútbol ya comienzan a preguntarse dónde podrán ver los 104 partidos que tendrá esta histórica edición del torneo.

Justamente, este lunes una nueva plataforma de streaming anunció que transmitirá íntegramente la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y lo hará con una suscripción más barata que otras aplicaciones del mercado.

Se trata de Paramount+, que llegó a un acuerdo con DSports y confirmó que compartirá la transmisión de los 104 encuentros que se disputarán en la cita planetaria. Una gran noticia para quienes ya están suscritos a la plataforma, ya que no tendrán que contratar un servicio adicional para seguir el torneo.

Revisa también:

ADN

Para hacer una comparación, el Plan TV de DSports, el más económico que incluye todos los partidos del Mundial 2026, tiene un valor de $15.990 pesos chilenos.

En cambio, el plan estándar de Paramount+ cuesta $5.690 mensuales y permitirá acceder a todos los encuentros de la Copa del Mundo, además del catálogo propio de la plataforma.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad