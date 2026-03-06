Ortiz y su molestia ante las críticas al nivel de Colo Colo: “Mientras tenga claridad en mi cabeza dónde corregir, todo fluye” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Fernando Ortiz afrontó una poco tranquila conferencia de prensa, donde afrontó el presente de Colo Colo tras la derrota en el Superclásico.

El DT albo apuntó a dejar atrás lo ocurrido el pasado domingo. “Ya di vuelta la página, estoy enfocado en el partido con Audax, donde tenemos que salir a proponer y sacar un buen resultado”, dijo, poniendo el foco en el choque contra los floridanos.

“En césped sintético se dificulta para todos los rivales, pero tenemos que estar preprarado. Tiene una estructura de juego muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo”, comentó, apuntando con calma a la pelea de Romero y Correa por ser titulares en la ofensiva alba.

“Conclusiones y opiniones va a haber siempre por lo que genera esta institución, pero el que los tiene día a día soy yo y el que mejor esté va a jugar”, recalcó el DT, minimizando las críticas al nivel de juego.

“En tres partidos repetí la misma alineación. ¿Eso no es encontrar el equipo? La base está, trato de buscar lo mejor para la institución. En el momento que los jugadores esperen, tendrán su oportunidad. Considero que un jugador, en esa misma posición, lo están haciendo correctamente a base de resultados y trabajo. En la toma de decisiones, le doy continuidad a un equipo“, dijo un Fernando Ortiz ya más inquieto por las consultas y tranquilo de cara a su futuro.

“Siempre se trabaja para corregir y mejorar. Cuando se pierde, se intensifica todo, pero mientras tenga claridad en mi cabeza dónde corregir y demás, todo fluye”, cerró en el Monumental.