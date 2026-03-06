“No tiene talento”: Junior Playboy criticó con dureza a Nico Solabarrieta en Fiebre de Baile

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de Fiebre de Baile, donde Junior Playboy y Nico Solabarrieta protagonizaron la polémica del día.

El ex chico reality de Tierra Brava, se molestó con el jurado por las calificaciones obtenidas y porque a su juicio el hijo de Fernando Solabarrieta bailó peor, pero fue salvado por el voto de los televidentes.

Una vez terminó el capítulo, Junior Playboy se refirió en duros términos a la participación de Nico Solabarrieta en el concurso de baile.

“Yo estoy aquí por las mías, mis papás no son famosos, yo no soy hijo de, yo estoy por las mías. Esto es raro", comenzó diciendo el ex chico reality.

“Sabiendo que el Nico lleva menos años de carrera, que baila peor que yo, que el Nico está en la tele netamente por los papás, que no tiene talento, entonces digo yo... yo no quiero descalificar pero seamos sinceros”, agregó Junior Playboy.

“Me he sacado la cresta bailando , y con esto lo único es que me confunden, sinceramente, yo no entiendo realmente qué está sucediendo con este programa”, comentó el creador de contenido.

Finalmente, el participante del programa de baile hizo un llamado a sus seguidores para que no voten por él para que no gasten dinero, ya que sospecha de que existe una manipulación por parte del programa.