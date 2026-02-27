;

Fórmula 1: escudería incorpora la inteligencia artificial para afrontar los cambios de reglas

Red Bull anunció el acuerdo con el cual apuntan a que la IA les beneficie en torno a la nueva temporada.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene ya una polémica instalada en torno a su desarrollo sin que siquiera hayan comenzado las competencias.

Todo luego que la organización del torneo anunció una serie de modificaciones reglamentarias, entre las cuales se cuenta el hecho que los monoplazas ahora tengan un 50% de energía eléctrica.

En función de esto, Red Bull Racing anunció una extensión del vínculo que tienen con la empresa Oracle para obtener ventajas tecnológicas con miras a las nuevas regulaciones.

Las regulaciones de 2026 modifican fundamentalmente la forma en que los equipos generan electricidad, gestionan la energía y aprovechan el rendimiento, para lo cual esta asociación buscará adaptarse a dichas situaciones.

Entre las principales novedades, Red Bull Racing y Oracle tendrán un agente de estrategia basado en inteligencia artificial. “Diseñado para trabajar junto con ingenieros humanos, el agente de IA automatizará la recopilación de datos, interpretará entradas de carreras históricas y en tiempo real y mostrará información para ayudar a los ingenieros a responder más rápidamente a las condiciones cambiantes”, explicaron a través de un comunicado.

También habrán simulaciones avanzadas de carreras, además del trabajo en el debut del motor híbrido de última generación.

“Con esto, podemos adaptarnos rápidamente, tomar decisiones más inteligentes y mantener el nivel de rendimiento necesario para ganar campeonatos, y esperamos seguir teniendo éxito en esta asociación de varios años”, comentó Laurent Mekies, director general de Red Bull Racing.

