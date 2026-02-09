Con McLaren a la cabeza: Estos son todos los autos de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Este lunes, la temporada 2026 de la Fórmula 1 terminó de tomar forma con la presentación de los últimos dos autos de la parrilla.

El actual campeón del mundo, McLaren, presentó el MCL40 con que buscará su tercer campeonato de constructores consecutivo con Lando Norris a la cabeza.

Red Bull y Racing Bulls fueron los primeros en presentar los autos con el cambio destacado en su motorista, quien es el debutante Ford.

Cabe recordar que los primeros test de prueba serán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona (a puertas cerradas), para luego emprender rumbo a Bareín, donde entre el 11 y el 20 de febrero serán las pruebas libres 2 y 3.

Recuerda que toda la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Revisa los autos de los 11 equipos de Fórmula 1

Red Bull Racing

Racing Bulls

VCARB with another fire livery *pretends to be shocked* 😮‍💨#F1 #VCARB pic.twitter.com/svmgoWpws0 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 16, 2026

Hass

Bold and dynamic 👊 Our latest challenger has arrived 😮‍💨#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/NvbOLQ1ohH — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 19, 2026

Audi

R26 with branding, launch event pictures #audif1 pic.twitter.com/WAm4E6SgRl — Audi F1 Racing Team (@audi_f1stars) January 20, 2026

Mercedes

The new era starts here. Introducing our W17 🤍🖤 pic.twitter.com/ld0Zu6vjTv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

Alpine

New era, new opportunity – The Rise Continues. pic.twitter.com/pZ4rIl5MI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

Ferrari

Built for the 2026 season 👊 The SF-26 takes the stage. pic.twitter.com/zDQs6XAQsP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Williams

Admiring the FW48 livery from every angle 🔥 pic.twitter.com/zWlQ48kRN5 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 3, 2026

Cadillac

Progress under pressure. The first Cadillac Formula 1® Team livery is here. pic.twitter.com/u2LVwQkFL5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Aston Martin

The first look at our 2026 livery.



By design. pic.twitter.com/O0KR3HLDac — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 9, 2026

McLaren