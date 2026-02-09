;

FOTOS. Con McLaren a la cabeza: Estos son todos los autos de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Este lunes se dieron a conocer los dos últimos dos vehículos que competirán en la nueva era aerodinámica que comienza en la categoría reina.

Nicolás Lara Córdova

Este lunes, la temporada 2026 de la Fórmula 1 terminó de tomar forma con la presentación de los últimos dos autos de la parrilla.

El actual campeón del mundo, McLaren, presentó el MCL40 con que buscará su tercer campeonato de constructores consecutivo con Lando Norris a la cabeza.

Red Bull y Racing Bulls fueron los primeros en presentar los autos con el cambio destacado en su motorista, quien es el debutante Ford.

Cabe recordar que los primeros test de prueba serán entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona (a puertas cerradas), para luego emprender rumbo a Bareín, donde entre el 11 y el 20 de febrero serán las pruebas libres 2 y 3.

Revisa los autos de los 11 equipos de Fórmula 1

  • Red Bull Racing
  • Racing Bulls
  • Hass
  • Audi
  • Mercedes
  • Alpine
  • Ferrari
  • Williams
  • Cadillac
  • Aston Martin
  • McLaren

