Duro revés para Coté López: centro comercial demanda a la influencer por deuda superior a los $33 millones

El Mall Marina de Viña del Mar presentó una querella en contra de la creadora de contenidos María José “Coté” López por una deuda millonaria.

Según dio a conocer el periodista de “Mucho Gusto”, César Campos, la chilena fue demandada por una deuda por no pago de arriendos.

La deuda en cuestión superaría los $33 millones, además habría una denuncia anónima por parte de dos de sus trabajadores, según informó el comunicador.

La demanda en contra de Coté López

El centro comercial denuncia a López por no pagar el arriendo de uno de sus locales que se utilizaba para Clo by Cote (su marca), el cual fue inaugurado en agosto del 2024.

No obstante, en agosto del 2025, por motivos que se desconocen, el pago del arriendo correspondiente al local no se concretó y desencadenó en una deuda millonaria para López.

Para saldar la deuda, se habrían entregado cinco cheques por el monto total al centro comercial, todos ellos a nombre de la empresa importadora y comercializadora Clo SpA.

No obstante, dichos cheques fueron protestados por el banco al ser considerados ilegibles. Esto motivó una querella por presunta estafa.

ADN.cl se contactó con el recinto comercial. Sin embargo, declinaron referirse al caso.