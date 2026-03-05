Arrestan a Britney Spears en California: habría sido sorprendida manejando bajo efectos del alcohol

La cantante Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el condado de Ventura, en California, tras un control realizado por la Patrulla de Carreteras de California.

La detención se produjo cerca de las 21:30 horas y, según registros policiales, la artista fue liberada durante la mañana de este jueves.

De acuerdo con reportes de medios como TMZ, el caso estaría vinculado a una sospecha de conducción bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, las autoridades no aclararon el cargo específico en los registros consultados.

Qué se sabe del procedimiento y el contexto reciente de la cantante

Según información de medios internacionales, Spears fue esposada alrededor de las 21:28–21:30 horas, y liberada poco después de las 06:00 horas. En paralelo, trascendió que quedó con una citación judicial para el 4 de mayo, en una causa que sigue en desarrollo.

El episodio ocurre días después de que la artista obtuviera una orden de alejamiento permanente contra un hombre de Luisiana que habría aparecido en su domicilio en Los Ángeles. En ese contexto, el caso se relacionó con “publicaciones perturbadoras en redes sociales”, de acuerdo con reportes que detallan un historial de acoso.

No es la primera vez que la cantante enfrenta un problema legal. En 2007, la intérprete de “Toxic” protagonizó un episodio que derivó en cargos menores asociados a un presunto choque y fuga, causa que finalmente se cerró tras un acuerdo por daños.

Por ahora, no hay una declaración pública confirmada por parte del equipo de la artista, mientras se espera mayor precisión oficial sobre los cargos y el curso de la investigación.