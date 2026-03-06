Alcaldes de la DC critican la postura del partido y asisten a cónclave convocado por Presidente Boric

La jornada de este viernes está marcada por el desarrollo de un cónclave oficialista convocado por el Ejecutivo con el fin de articular las fuerzas políticas de cara al nuevo periodo de gobierno que encabezará el presidente electo, José Antonio Kast.

A pesar de que el encuentro, organizado por el Presidente Gabriel Boric, extendió invitaciones a nueve partidos, la instancia se vio afectada por la deserción de cuatro colectividades. Entre las ausencias también figuró la de la Democracia Cristiana (DC), que canceló su participación tras presiones de sus senadores debido a diferencias con la administración saliente y aclarando que no fueron parte del oficialismo.

A pesar de la decisión institucional de la Democracia Cristiana, dos de sus principales figuras municipales decidieron presentarse en el encuentro.

Las Posturas de los Alcaldes

Gustavo Toro (San Ramón):

Calificó como una “mala señal” la decisión de su partido de restarse de la invitación.



Enfatizó que ausentarse de estos espacios debilita a la colectividad: “Si se resta de los espacios, cada día vamos desapareciendo”.



Afirmó que la DC debe estar “a la altura” mediante el diálogo, señalando que el problema principal es cuando una fuerza política “no está presente”.

Claudia Pizarro (La Pintana):

Justificó su asistencia como un acto de gratitud, destacando que el Presidente Boric visitó su comuna en ocho oportunidades.



Subrayó que, bajo esta gestión, La Pintana estuvo “en primera línea” por primera vez.



Resaltó hitos concretos como el inicio de la construcción de la Línea 9 del Metro en su comuna, gestión que calificó como transformadora para la vida de sus vecinos.

Contexto del Cónclave

La reunión buscó coordinar a las fuerzas que apoyaron la gestión de Boric frente al inicio del gobierno de José Antonio Kast. La deserción de casi la mitad de los partidos invitados evidencia las tensiones en el bloque oficialista en los días previos al cambio de mando.