;

Alcaldes de la DC critican la postura del partido y asisten a cónclave convocado por Presidente Boric

Claudia Pizarro y Gustavo Toro participaron en la cita oficialista pese al rechazo de la directiva, argumentando agradecimiento por gestiones en sus comunas.

Mario Vergara

AGENCIAUNO

AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

La jornada de este viernes está marcada por el desarrollo de un cónclave oficialista convocado por el Ejecutivo con el fin de articular las fuerzas políticas de cara al nuevo periodo de gobierno que encabezará el presidente electo, José Antonio Kast.

A pesar de que el encuentro, organizado por el Presidente Gabriel Boric, extendió invitaciones a nueve partidos, la instancia se vio afectada por la deserción de cuatro colectividades. Entre las ausencias también figuró la de la Democracia Cristiana (DC), que canceló su participación tras presiones de sus senadores debido a diferencias con la administración saliente y aclarando que no fueron parte del oficialismo.

A pesar de la decisión institucional de la Democracia Cristiana, dos de sus principales figuras municipales decidieron presentarse en el encuentro.

Revisa también:

ADN

Las Posturas de los Alcaldes

  • Gustavo Toro (San Ramón):
    • Calificó como una “mala señal” la decisión de su partido de restarse de la invitación.
    • Enfatizó que ausentarse de estos espacios debilita a la colectividad: “Si se resta de los espacios, cada día vamos desapareciendo”.
    • Afirmó que la DC debe estar “a la altura” mediante el diálogo, señalando que el problema principal es cuando una fuerza política “no está presente”.
  • Claudia Pizarro (La Pintana):
    • Justificó su asistencia como un acto de gratitud, destacando que el Presidente Boric visitó su comuna en ocho oportunidades.
    • Subrayó que, bajo esta gestión, La Pintana estuvo “en primera línea” por primera vez.
    • Resaltó hitos concretos como el inicio de la construcción de la Línea 9 del Metro en su comuna, gestión que calificó como transformadora para la vida de sus vecinos.

Contexto del Cónclave

La reunión buscó coordinar a las fuerzas que apoyaron la gestión de Boric frente al inicio del gobierno de José Antonio Kast. La deserción de casi la mitad de los partidos invitados evidencia las tensiones en el bloque oficialista en los días previos al cambio de mando.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad