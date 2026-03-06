Familiares de víctimas de la dictadura recurren a la Corte IDH para frenar ley de conmutación de penas

El avance de un proyecto de ley que busca permitir la conmutación de penas para adultos mayores, incluyendo a condenados por delitos de lesa humanidad, ha escalado a instancias internacionales. Familiares de víctimas de la dictadura han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar la detención de la iniciativa impulsada por parlamentarios de Chile Vamos.

La denuncia se enmarca en el monitoreo de cumplimiento de la sentencia del caso Vega González y Otros vs. Chile (2024). En dicho fallo, la Corte IDH ordenó a la Corte Suprema aumentar las penas de 14 causas donde se habían aplicado beneficios de reducción.

La abogada Karinna Fernández sostiene que el nuevo proyecto beneficiaría precisamente a 30 de los agentes a quienes se les debió aumentar la sanción por orden internacional, publica La Tercera.

Argumentos del Requerimiento de Urgencia

El escrito de 10 páginas presentado ante el tribunal internacional plantea que aplicar beneficios de cumplimiento alternativo a crímenes de lesa humanidad atenta contra el principio de proporcionalidad.

Impunidad de facto : Se argumenta que estos mecanismos, bajo apariencia de legalidad, vacían de contenido el deber estatal de sancionar crímenes graves.

: Se argumenta que estos mecanismos, bajo apariencia de legalidad, vacían de contenido el deber estatal de sancionar crímenes graves. Incompatibilidad convencional : Según la Corte IDH, los beneficios de liberación anticipada no son compatibles con la Convención Americana si no se fundan en razones humanitarias extremas y debidamente acreditadas.

: Según la Corte IDH, los beneficios de liberación anticipada no son compatibles con la Convención Americana si no se fundan en razones humanitarias extremas y debidamente acreditadas. Amenaza irreversible: Las víctimas consideran que la ley anularía décadas de litigio y justicia alcanzada en sedes internacionales.

Las Solicitudes a la Corte IDH

Las víctimas han formulado cuatro peticiones específicas al tribunal:

Detención del proyecto : Que se ordene paralizar la tramitación legislativa de la iniciativa.

: Que se ordene paralizar la tramitación legislativa de la iniciativa. Orden de No Innovar : Obligar a todos los órganos del Estado a abstenerse de medidas que garanticen la impunidad de los condenados en el caso Vega González.

: Obligar a todos los órganos del Estado a abstenerse de medidas que garanticen la impunidad de los condenados en el caso Vega González. Audiencia urgente : Convocar a una supervisión de cumplimiento para analizar esta “regresión normativa”.

: Convocar a una supervisión de cumplimiento para analizar esta “regresión normativa”. Admisibilidad: Declarar admisible el requerimiento presentado con carácter de extrema urgencia.

Complejidad Institucional

La petición es considerada compleja dado que en Chile rige el principio democrático, bajo el cual ni siquiera el Tribunal Constitucional (TC) detiene la tramitación de proyectos de ley en curso. Sin embargo, la abogada Fernández recordó que existen precedentes en la región, como en Perú con el caso Fujimori, donde la Corte IDH ha dictado medidas provisionales similares para evitar indultos o beneficios indebidos.