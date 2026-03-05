;

“Sentí una explosión”: lanzan piedra a meteoróloga de Chilevisión en plena autopista mientras iba al canal

La profesional relató que el objeto fue arrojado mientras transitaba por la Autopista Central. “Me llegó una piedra enorme”, detalló.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Instagram @chvtiempo y @allisongohler

Durante la mañana de este jueves, una integrante de Chilevisión vivió una dramática situación en la Autopista Central, en la región Metropolitana, cuando desconocidos lanzaron una piedra contra su vehículo mientras transitaba por la vía.

Se trata de la meteoróloga Allison Göhler, quien antes de iniciar su sección del tiempo en CHV Noticias pidió unos minutos para advertir a los conductores sobre lo que le ocurrió camino al canal.

“Pasando la pasarela de Toesca, a esa altura, me llegó una piedra enorme que me generó un abollón”, relató la profesional, aclarando que “la lanzaron desde arriba”.

“Abolló la parte de al medio de mi auto”

“Yo sentí una explosión, pensé que era un miguelito, y qué pasó, por mi mente dije ‘no pares’, porque estas son técnicas que ocupan para que uno se detenga y te roben el auto o tus pertenencias”, añadió.

En ese sentido, Allison Göhler detalló que la piedra “cayó entre el parabrisas y el vidrio del conductor”, y agregó que “abolló la parte de al medio de mi auto y saltó”.

Finalmente, señaló que realizará la denuncia ante Carabineros una vez que termine su jornada laboral, para dejar constancia del hecho y poder activar el seguro de su vehículo.

