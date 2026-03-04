“Esa vez lloré y ella nunca lo supo... te amo y te admiro mamá”: Fernando Godoy celebró donación de órganos para su madre

Este miércoles, Fernando Godoy dio a conocer una buena noticia para él y su familia. El coanimador en el Festival de Viña del Mar informó a través de sus redes sociales que su madre recibió un transplante de riñón después de tres años de diálisis.

El actor subió un video con un texto dedicado a su madre, donde relató todo el proceso que vivieron como familia.

“Recuerdo que esa vez lloré y ella nunca lo supo…Fue la primera vez que durmió fuera de su casa (fuimos de paseo) y decidí grabarla por qué no podía creer su valentía y dedicación por su diálisis...“, comenzó escribiendo Godoy.

“Anoche recibio el llamado después de 3 años de diálisis.todas las noches de su vida en lista de espera para su transplante de riñón. Hubo llantos, gritos, histeria pero mucha alegría y emoción de que el milagro estaba ocurriendo ¡Mi madre después de horas de cirugía logró ser transplantada!“, completó el reconocido actor.

En este mismo texto, el coanimador del Festival de Viña del Mar le pidió a sus seguidores orar por la positiva evolución de su madre en este nuevo proceso que comenzará a vivir.

“Seguirás siendo como siempre la “poto loco” ¡Te amo y te admiro mamá nunca bajaste los brazos!“, cerró.

La publicación se llenó de mensajes positivos hacia la familia de Fernando Godoy y le desearon lo mejor para él y su madre.

“Ay que emoción. Todas las buenas vibras y todo el amor para tu mamá”; “Feñita lindo que buena noticia. Todo el amorcito y energía para ustedes”; “Todo el amor del mundo para Ángelica. Que sea todo perfecto un milagro en su recuperación”, fueron algunos de los comentarios.