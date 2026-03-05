;

Revelan llamada de Yamila Reyna a Américo que la tendría en serios problemas: “Le estaría complicando la vida...”

El periodista Manu González dio a conocer un nuevo episodio en el quiebre de la humorista y el cantante.

Nicolás Lara Córdova

Yamila Reyna y Américo continúan sumando episodios en su quiebre romántico. Esta vez, una arista económica sería el problema.

En el programa Hay que Decirlo, el periodista Manu González reveló nuevos detalles entregados por el círculo cercano de la argentina.

“Yamila se puso en contacto con Américo, ya que él la tendría en serios problemas económicos, que le estarían complicando la vida”, comentó el comunicador.

Según explicó González, fue la misma Yamila quien le pidió al cantante que recogiera sus pertenencias de la casa que arrendaban juntos, entre ellas, varios instrumentos musicales.

El problema actual es que la argentina quiere deshacerse del contrato del arriendo del inmueble, a lo que Américo no estaría respondiendo en los pagos.

“Yamila quiere irse de ese domicilio, ya que el arriendo de dicha propiedad estaría entre los dos millones y medio o tres millones y medio, por eso, ella querría irse de ese departamento”, explicó Manu.

“No se puede ir porque Américo no estaría respondiendo con respecto a ese arriendo. Y por otro lado si ella se va y rompe ese contrato, habría una multa por cese del arriendo que ascendería a los 20 millones de pesos", cerró el periodista.

