“Ella lo sabía...”: Pancha Merino atacó con todo a Yamila Reyna por su relación con Américo

Un nuevo episodio se sumó a la polémica separación entre Américo y Yamila Reyna.

Esta bullada separación ha dejado diversas reacciones en el mundo del espectáculo y la última en emitir su opinión fue Pancha Merino, quien dejó una polémica reflexión.

Merino fue invitada al programa Noche de Suerte de TV+ donde analizó la situación entre el cantante y la humorista.

“Penoso, porque a Américo lo encuentro un súper buen artista. Yo creo que cuando uno está con una persona, pública o no pública”, comentó.

“Uno no lo puede exponer totalmente. Si uno termina, los trapos sucios se lavan en casa, a no ser que haya pasado temas que uno tiene que salir a aclarar”, complementó Merino.

Tras dar su opinión, Pancha Merino dio a conocer un nuevo dato en la relación de Yamila Reyna, indicando que ella ya conocía los problemas de Américo.

“En el tema Américo, se sabe hace muchos años que tiene un tema con el alcohol… Bueno, ella lo sabía antes de meterse con él”, relató

Los comentarios de la actriz generaron diversas reacciones en redes sociales, que criticaron duramente a Pancha Merino.