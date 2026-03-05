;

VIDEO. “Ella lo sabía...”: Pancha Merino atacó con todo a Yamila Reyna por su relación con Américo

La actriz participó en el último capítulo de ‘Noche de Suerte’ de TV+ donde dio una polémica reflexión.

Nicolás Lara Córdova

“Ella lo sabía...”: Pancha Merino atacó con todo a Yamila Reyna por su relación con Américo

Un nuevo episodio se sumó a la polémica separación entre Américo y Yamila Reyna.

Esta bullada separación ha dejado diversas reacciones en el mundo del espectáculo y la última en emitir su opinión fue Pancha Merino, quien dejó una polémica reflexión.

Merino fue invitada al programa Noche de Suerte de TV+ donde analizó la situación entre el cantante y la humorista.

Revisa también:

ADN

Penoso, porque a Américo lo encuentro un súper buen artista. Yo creo que cuando uno está con una persona, pública o no pública”, comentó.

“Uno no lo puede exponer totalmente. Si uno termina, los trapos sucios se lavan en casa, a no ser que haya pasado temas que uno tiene que salir a aclarar”, complementó Merino.

Tras dar su opinión, Pancha Merino dio a conocer un nuevo dato en la relación de Yamila Reyna, indicando que ella ya conocía los problemas de Américo.

En el tema Américo, se sabe hace muchos años que tiene un tema con el alcohol… Bueno, ella lo sabía antes de meterse con él”, relató

Los comentarios de la actriz generaron diversas reacciones en redes sociales, que criticaron duramente a Pancha Merino.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad