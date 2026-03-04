Yamila Reyna se reencuentra con ‘viejo amor’ tras quiebre con Américo: “Esta Reyna enderezó su corona...”
Las últimas semanas no han sido las mejores para Yamila Reyna, luego de que se diera a conocer su polémico quiebre amoroso con Américo.
De hecho, a inicios de esta semana se confirmó que la actriz argentina presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra “Primer Plano”, luego de que se diera la conocer la acción judicial que interpuso contra el cantante de cumbia.
Sin embargo, ahora Reyna acaba de anunciar por medio de sus redes sociales que vuelve a reencontrarse con lo que podrías decir es su “viejo amor”.
“Esta Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo”, escribió para anunciar que volverá a realizar shows de stand up.
De hecho, la actriz ya lanzó un calendario con las fechas y los lugares en que realizará sus próximas presentaciones. A continuación, el detalle:
- 18 de marzo: Teatro Palermo, Providencia.
- 19 de marzo: Fogón de Los Deseos, Quilpué.
- 20 de marzo: La Fuente, Chicureo.
- 21 de marzo: La Cocina de Gaby, La Florida.
- 26 de marzo: Bota Cervecera: Valdivia.
- 27 de marzo: Matureo, Osorno.
- 28 de marzo: Bar Garden, Puerto Montt.
- 3 de abril: Magnolia, Chillán.
- 4 de abril: Río Tinto, Casablanca.
- 11 de abril: Ruta 78, Puente Alto.
