;

Yamila Reyna se reencuentra con ‘viejo amor’ tras quiebre con Américo: “Esta Reyna enderezó su corona...”

La actriz compartió un importante anuncio a través de sus redes sociales.

Sebastián Escares

Yamila Reyna se reencuentra con ‘viejo amor’ tras quiebre con Américo: “Esta Reyna enderezó su corona...”

Las últimas semanas no han sido las mejores para Yamila Reyna, luego de que se diera a conocer su polémico quiebre amoroso con Américo.

De hecho, a inicios de esta semana se confirmó que la actriz argentina presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra “Primer Plano”, luego de que se diera la conocer la acción judicial que interpuso contra el cantante de cumbia.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, ahora Reyna acaba de anunciar por medio de sus redes sociales que vuelve a reencontrarse con lo que podrías decir es su “viejo amor”.

“Esta Reyna enderezó su corona y vuelvo con todo”, escribió para anunciar que volverá a realizar shows de stand up.

De hecho, la actriz ya lanzó un calendario con las fechas y los lugares en que realizará sus próximas presentaciones. A continuación, el detalle:

  • 18 de marzo: Teatro Palermo, Providencia.
  • 19 de marzo: Fogón de Los Deseos, Quilpué.
  • 20 de marzo: La Fuente, Chicureo.
  • 21 de marzo: La Cocina de Gaby, La Florida.
  • 26 de marzo: Bota Cervecera: Valdivia.
  • 27 de marzo: Matureo, Osorno.
  • 28 de marzo: Bar Garden, Puerto Montt.
  • 3 de abril: Magnolia, Chillán.
  • 4 de abril: Río Tinto, Casablanca.
  • 11 de abril: Ruta 78, Puente Alto.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad