Presidente Boric revela conversación inédita con Sebastián Piñera el día antes de su muerte / Leonardo Rubilar

En la noche de este jueves, el presidente Gabriel Boric sostuvo una entrevista con TVN a seis días del cambio de mando donde le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

En conversación con Iván Núñez y Carolina Urrejola, el mandatario fue consultado sobre su vida tras el 11 de marzo.

“Yo lo que necesito el 12 de marzo es parar un poco también. Una cosa es sacarse la banda presidencial físicamente y la otra es quitársela de adentro”, indicó el actual presidente de la República.

Al ser consultado si será el líder de la oposición en este nuevo periodo, Boric fue contundente: “yo creo que sería de mal gusto decir que voy a ser el líder de la oposición y menos designar a alguien”.

Tras esto, el mandatario indicó tener que cumplir el rol de ex presidente tal como el resto hizo con él. En aquel momento, Gabriel Boric recordó una inédita conversación con Sebastián Piñera el día antes de su muerte.

“El día antes de fallecer, yo hablé por teléfono con Sebastián Piñera, donde conversamos al respecto a la experiencia que él tenía en reconstrucción”, dijo.

“El presidente Lago antes de retirarse de la escena pública me junté varias veces con él para hablar diferentes temas desde perspectiva histórica hasta temas contingentes. La presidente Bachelet también estuvo siempre presente y disponible para un consejo o un abrazo”, complementó.

Al ser consultado sobre si él estará disponible para José Antonio Kast, el mandatario indicó que: “por supuesto, como ex presidente voy a estar disponible para todos los temas de Estado que el futuro presidente Kast requiera, ya sea un consejo, una opinión, aunque estas puedan ser divergentes”.

“Sigo teniendo convicciones, ganas de seguir aportando y de seguir aprendiendo, de escuchar gente, quiero recorrer el país y poder ver cómo siguen las obras y defender lo que hemos hecho, pero yo no creo que en el primer momento yo tenga que estar en una primera línea de oposición”, cerró.