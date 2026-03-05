Recién inicia marzo y la Universidad de Chile ya se quedó sin participación en torneos internacionales tras caer ante Palestino en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Francisco Meneghini no cumple de entrada con uno de los principales objetivos del club para este 2026 y, con un arranque pésimo de temporada, su puesto en la banca azul comienza a tambalear.

Matías Rodríguez, histórico lateral derecho del “Romántico Viajero”, conversó con Los Tenores de la Tarde acerca de este presente de la U, donde afirmó que aún tiene fe en que “Paqui” saque adelante el mal momento.

“Debe haber golpeado fuerte en la interna. Pensé que después del triunfo ante Colo Colo la confianza iba a estar mucho más arriba y que podrían sacar el partido adelante arrasando al rival. Lamentablemente se quedan sin copa internacional y debe estar siendo duro el momento”, comenzó diciendo sobre la derrota en Sudamericana.

Al ser consultado sobre si cree que el entrenador azul puede revertir la situación, afirmó que “la confianza yo la tenía incluso antes del partido con Colo Colo. Era optimista, sabía que podía ser un buen partido y comenzar a despegar a partir de ahí. Obviamente golpea quedar fuera de una competencia internacional. Se habla muchísimo de cómo está el entrenador, pero en mi caso tengo mucha fe en que el técnico puede revertir la situación”.

“Tiene que lograr ser campeón, es el único objetivo que tiene. Para mí, siempre de los torneos que se jueguen el más importante es el local, porque te va a dar la posibilidad de jugar copas internacionales”, cerró Rodríguez.