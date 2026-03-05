La U golpea la mesa ante los desmanes en el Estadio Nacional: más de 50 hinchas reciben derecho de admisión

La Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer ante Palestino en el Estadio Nacional, que debido a las sanciones que arrastra desde el incidente en Avellaneda ante Independiente, estuvo completamente vacío.

Y es que el comportamiento de los hinchas de la U ha sido un tema que le ha dado bastantes dolores de cabeza a Azul Azul, que en este 2026 se ha vuelto mucho más drástico con las sanciones hacia sus propios aficionados que causan desmanes.

Este jueves, desde el club universitario confirmaron que 32 personas fueron sancionadas con derecho de admisión por los altercados que se vivieron en el duelo por la cuarta fecha de la Liga de Primera ante Deportes Limache.

“El desglose de los castigados es el siguiente: 28 personas por intento e ingreso de lienzos no autorizados y por incitación a la violencia; dos por entrar con lienzos ocultos bajo la ropa y dos por vulneración del derecho de admisión y prohibición judicial”, especificaron los azules en un comunicado en su página web.

Estos castigos de prohibición de ingreso a los estadios se suman a los otros más de 30 casos que se dieron por el debut en el torneo ante Audax Italiano, donde incluso a 13 de aquella treintena de sujetos se les demandó ante la justicia.

Ahora, la Universidad de Chile volverá a ser local en el Estadio Nacional en la sexta jornada de la Liga de Primera, donde recibirá a la Universidad de Concepción el próximo lunes 9 de marzo.