Nicole Block dispara nuevamente contra el Doctor Vidal: “Dejemos el show de lado”

La ex actriz de teleseries y modelo de Arsmate arremetió contra el cirujano luego de una relación íntima entre ambos.

Javier Méndez

Esta semana, la modelo de Arsmate Nicole Block realizó un descargo contra el conocido doctor Pedro Vidal. La ex actriz de teleseries ocupó sus redes sociales para revelar que tuvieron una relación bastante íntima.

Según su criterio, el profesional se aprovechó de su posición de poder mientras ella era su paciente. "Se generaron dinámicas que no correspondían a una relación estrictamente clínica", escribió.

Me buscó en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos conmigo, mientras el vínculo médico-paciente aún existía”, sostuvo.

Vidal respondió, asegurando que llevaba mucho tiempo en soledad. “De puro leso, o quizás ingenuo, caí en su trampa”, dijo.

Block, por su parte, volvió a atacar con un nuevo post en su cuenta de Instagram. “¿Quién atrapó realmente a quién?“, se lee en el texto de una imagen.

Fui paciente en la clínica La Parva, pagando cada uno de mis procedimientos. Después del médico consiguió mi número y comenzó a buscarme durante meses”, aseguró.

Luego mostró un pantallazo de Vidal en una aplicación de citas donde, supuestamente, mentía al presentarse. “¿Se puede confiar en alguien que miente?”, cuestionó la mujer.

En otra de las capturas mostró el aspecto más grave. Vidal habría compartido capturas de pacientes en cirugía. "Aquí estamos hablando de ética médica.Imágenes de pacientes en pabellón, con sus nombres y cuerpos expuestos fuera del contexto clínico", planteó Block.

La primera publicación de Nicole Block:

