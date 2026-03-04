Doctor Vidal responde a grave acusación de Nicole Block que reveló encuentros íntimos: “Caí en su trampa”

Esta semana, la actriz Nicole Block arremetió contra el reconocido cirujano plástico Pedro Vidal. Según una publicación en su cuenta de Instagram, mientras la intérprete era su paciente, se habría desarrollado una relación de carácter íntimo que incluyó encuentros sexuales.

“Me buscó en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos, mientras el vínculo médico-paciente aún existía. Esta situación contribuyó a profundizar esa asimetría y a desdibujar límites que, en una relación profesional de salud, deberían ser claros e inquebrantables“, explicó.

Según su versión, incluso llegó a recibir imágenes de otros pacientes en intervenciones médicas. “Este tipo de contenido me resultaba profundamente perturbador. Incluso después de manifestar explícitamente mi incomodidad y pedir que dejara de enviármelo, el envío de ese material continuó”, admitió.

La respuesta del Doctor Vidal a Nicole Block

La mente detrás del programa Cirugía de cuerpo y alma respondió. El profesional de la medicina fue consultado por el portal Copuchas Chilensis y entregó su postura.

“Muchas gracias por sus palabras de apoyo. Llevo mucho tiempo en soledad y de puro leso, o quizás ingenuo, caí en su trampa”, se escuchar a Vidal en un audio.

“No tiene más importancia que eso. No he hecho nada mal. Soy un adulto absolutamente normal y soltero”, cerró.