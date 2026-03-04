Nicole Block lanza dura acusación contra el Doctor Vidal: " Además del rico sexo..."

Durante la madrugada del miércoles, Nicole Block compartió una inesperada publicación en sus redes sociales. A modo de descargo público, apuntó al conocido doctor Pedro Vidal.

Según su versión, mientras era paciente del cirujano plástico experimentó situaciones que "traspasaron límites de manera inquietante“, incluyendo encuentros sexuales.

“Se generaron dinámicas que no correspondían a una relación estrictamente clínica y que me situaron en una posición de evidente asimetría frente a quien tenía autoridad sobre mi tratamiento”, describió la actriz.

“Me buscó en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos conmigo, mientras el vínculo médico-paciente aún existía”, se lee en un post que también está acompañado de una serie de pantallazos.

En los registros, que muestran presuntas respuesta de Vidal, se leen frases como: “Tú me das un beso y yo te organizo lo que necesites. Tú no eres una paciente no más”.

“Lo pasé regio contigo, y además del rico sexo, me encanta oír tus historias y cuentos, además que estoy feliz que te vaya muy bien”, sería otra de las réplicas del médico.

La dura acusación contra el Doctor Vidal

Lo grave sería otro punto señalado por Block. Dijo que incluso había recibido: “material proveniente de pabellón quirúrgico: imágenes y registros de intervenciones médicas que involucraban a otros pacientes.”

“Quiero ser muy clara en algo: por respeto absoluto a la privacidad de esas personas —que confiaron su cuerpo y su salud a este médico— no voy a difundir ninguna de esas imágenes ni información sensible“, sumó.

“Comparto esto porque nadie debería encontrarse en una situación de desprotección frente a quien, por definición, tiene el deber profesional de cuidar su bienestar y resguardar su confianza”, cerró.