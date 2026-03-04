;

Estudio proyecta el Metro de Santiago del futuro: nuevas líneas, “Metro Sur” y tren a Colina para 2050

Un informe de SECTRA proyecta la expansión del tren subterráneo.

El ingeniero y divulgador en temas de transporte en redes sociales, conocido en X como “Seba Tetracampeón 16” (@SebaCruzadoUC), dio a conocer que la Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA) publicó un estudio clave sobre el futuro del transporte masivo en el Gran Santiago.

Y en efecto, al ingresar al portal de la biblioteca del Ministerio de Transportes, se indica que el objetivo del documento, con fecha 29/05/2024, es definir y evaluar socialmente proyectos de expansión de la red, actualizando escenarios base para 2025 y 2030, analizando demanda en hora punta y fuera de punta, y comparando alternativas para estructurar un plan robusto hacia 2040 y 2050.

6 de noviembre de 2025/PROVIDENCIA A poco más de un año desde sus inicios, continúan los trabajos en el sector de Plaza Italia, los cuáles se enmarcan en el proyecto "Nueva Alameda", el cuál es financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y por los municipios de Santiago, Providencia, Estación Central y Lo Prado. El proyecto busca mejorar la conectividad entre los parques Balmaceda, Bustamante y Forestal, optimizar la circulación peatonal e integrar el transporte público de manera funcional al nuevo espacio. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Bajo ese conexto, el estudio advierte que la capital enfrentará un fuerte aumento en los viajes en hora punta en las próximas décadas, lo que obligará a reforzar la red estructurante si se quiere evitar mayor congestión y dependencia del automóvil.

Los resultados

Entre los resultados más relevantes aparece el análisis de extensión de varias líneas actuales del Metro de Santiago, incluyendo prolongaciones de las líneas 3, 6, 9 y 10, además de la evaluación de una nueva Línea 12. Estas expansiones buscan mejorar la cobertura en zonas densamente pobladas y reducir tiempos de viaje.

Uno de los proyectos estudiados que más interés genera es el denominado “Metro Sur”, una conexión estructural entre Puente Alto y San Bernardo que permitiría articular el sector sur de la capital sin necesidad de pasar por el centro, descongestionando estaciones críticas.

El estudio también contempla fortalecer la red ferroviaria suburbana, incluyendo un eventual ramal hacia Colina, lo que ampliaría la conectividad del norte metropolitano y permitiría integrar mejor tren y metro como sistema único.

Programa de Vialidad y Transporte Urbano

Además de la rentabilidad económica, el análisis considera variables ambientales y sociales, como reducción de emisiones, disminución de accidentes y beneficios urbanos asociados al desarrollo inmobiliario en torno a estaciones.

Si bien el documento no define qué proyectos se ejecutarán de manera definitiva, sí establece fases de implementación y prioridades técnicas. El objetivo es claro: construir una red más extensa, interconectada y sostenible que permita absorber el crecimiento proyectado de Santiago hacia mediados de siglo.

