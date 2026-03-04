En quinto día de ofensiva: Israel realiza ataques “a gran escala” contra Teherán y los extiende al Líbano

La Fuerza Aérea de Israel inició este miércoles –en el quinto día de ofensiva junto a EE. UU.– ataques “a gran escala” contra Teherán, con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense.

Medios estatales de la República Islámica confirmaron fuertes explosiones en la capital iraní, mientras el Ejército israelí aseguraba que “golpeó decenas” de “objetivos del régimen”.

Poco antes, dijo que atacó un centro militar subterráneo secreto del programa nuclear de Irán en Teherán, en el que destruyó “un elemento clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas atómicas”.

Israel extiende sus ataques en el Líbano

Israel amplió sus ataques aéreos en el Líbano, atacando la zona alrededor del palacio presidencial, incluyendo un hotel a las afueras de Beirut y bastiones del grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, causando la muerte de al menos 11 personas .

En detalle, fueron atacados los suburbios del sur de Beirut, tras una orden de evacuación del Ejército israelí. El humo se elevó sobre la zona densamente poblada, adonde algunos residentes huyeron cuando estalló la violencia.