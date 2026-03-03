Irán lanza masiva ofensiva con drones y ataca embajada y base militar de EE.UU.

La tensión en Medio Oriente escaló nuevamente este martes luego de que Irán intensificara su ofensiva en el Golfo, en un conflicto que ya suma 787 fallecidos en la república islámica desde el sábado, según el último balance de la Media Luna Roja.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada con dos drones durante la madrugada.

El hecho provocó “un pequeño incendio y daños leves al edificio”, aunque no se reportaron víctimas fatales.

Nuevos ataques y expansión del conflicto

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber lanzado una nueva oleada de ataques contra una base militar estadounidense en Baréin, afirmando incluso haberla destruido, aunque esa versión no ha sido confirmada oficialmente por Washington.

En paralelo, Israel retomó los bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut y ejecutó nuevos ataques en Teherán. El Ejército israelí, que mantenía desde 2024 posiciones en el sur de Líbano pese al acuerdo de alto el fuego, avanzó con tropas para ocupar nuevas zonas estratégicas.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, justificó la acción señalando que el objetivo es “prevenir ataques contra las comunidades fronterizas israelíes”, luego de las ofensivas lanzadas por Hezbolá el lunes.

El conflicto, que involucra directamente a Irán, Israel y Estados Unidos, ha generado preocupación internacional ante el riesgo de una confrontación regional de mayor alcance.

Las operaciones militares continúan activas en distintos frentes, mientras organismos internacionales llaman a la contención y a evitar una expansión aún mayor de las hostilidades.