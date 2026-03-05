;

Impactantes imágenes: video revela cómo el camión de gas perdió el control antes de explotar en Renca

El registro de cámaras de seguridad muestra el momento previo al volcamiento que terminó con una explosión que dejó 13 personas muertas.

Nelson Quiroz

Nuevos registros de cámaras de seguridad comenzaron a arrojar luces sobre el trágico accidente ocurrido el pasado 19 de febrero en la comuna de Renca, cuando un camión cargado con gas volcó y posteriormente explotó, provocando la muerte de 13 personas.

Las imágenes, difundidas por Meganoticias, muestran el desplazamiento del vehículo minutos antes del siniestro y evidenciarían maniobras que hoy forman parte de la investigación.

Los videos corresponden a un tramo cercano a los dos kilómetros entre el nudo Quilicura y el enlace General Velásquez, en dirección de norte a sur. En las grabaciones se observa primero el paso de otro camión de la misma empresa que transitó por el lugar cerca de un minuto antes. Según estimaciones de la autopista, ese vehículo avanzaba a unos 50 km/h, la velocidad máxima permitida en la curva, y lo hizo por la pista lenta, manteniendo un recorrido estable.

Minutos después aparece el camión que protagonizó el accidente. En las imágenes se aprecia que inicialmente circulaba por la pista rápida y luego se desplaza hacia la pista central. A escasos metros del sector donde se inicia la curva, el conductor vuelve a cambiar de carril hacia la pista derecha para enfrentar el viraje. En ese momento el vehículo incrementa su velocidad e incluso intenta adelantar a un automóvil.

De acuerdo con cálculos preliminares de la concesionaria, indicados por el citado medio, el camión habría ingresado a la curva a cerca de 70 kilómetros por hora, superando el límite permitido para ese punto de la autopista. Peritajes solicitados a especialistas externos buscan establecer con precisión la velocidad exacta del vehículo antes y durante el ingreso al viraje.

Las imágenes también muestran cómo el camión comienza a perder estabilidad mientras atraviesa la curva. El peso de la carga sumado a la velocidad habría provocado un balanceo que terminó con el volcamiento del vehículo y su posterior impacto contra las barreras de contención.

Tras difundirse los registros, desde Gasco señalaron que colaboran con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y recalcaron que no corresponde anticipar conclusiones mientras se desarrollan las investigaciones. La empresa también reiteró su apoyo a las familias afectadas por la tragedia.

