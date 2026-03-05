;

Fiscal Nacional y futura ministra de Seguridad sellan coordinación para enfrentar el crimen organizado en Chile

Ángel Valencia y Trinidad Steiner sostuvieron una reunión clave para fortalecer la persecución penal y mejorar la protección de víctimas.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, sostuvo una reunión de trabajo con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público y la nueva cartera encargada de las políticas de seguridad pública.

El encuentro se realizó en dependencias de la Fiscalía Nacional y contó además con la participación de los subsecretarios del futuro ministerio.

Durante la cita, las autoridades revisaron diversos programas impulsados por el Ministerio de Seguridad que actualmente respaldan el trabajo del Ministerio Público, así como nuevas oportunidades para profundizar la cooperación institucional.

En particular, se abordaron mecanismos destinados a reforzar la persecución penal frente a fenómenos delictuales complejos y a mejorar las herramientas disponibles para enfrentar el crimen organizado.

Asimismo, se analizaron líneas de acción orientadas a fortalecer la protección de víctimas y avanzar en una respuesta más eficaz frente a los principales desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las instituciones del Estado, con el fin de mejorar la capacidad de investigación y consolidar una estrategia conjunta que permita enfrentar de manera más efectiva la delincuencia y fortalecer el sistema de justicia.

