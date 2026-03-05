Golpe en el gabinete de Trump: presidente de Estrados Unidos destituyen a jefa de Seguridad Nacional en medio de polémicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de Kristi Noem del cargo de secretaria del Department of Homeland Security (DHS).

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario informó que será reemplazada por el senador republicano Markwayne Mullin, quien asumiría el puesto a partir del 31 de marzo de 2026.

En su mensaje, Trump agradeció el trabajo de Noem durante su gestión y destacó sus resultados en materias vinculadas a la seguridad fronteriza. Sin embargo, confirmó que la exgobernadora de Dakota del Sur dejará el liderazgo del DHS para asumir una nueva función como enviada especial del proyecto denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental que la Casa Blanca planea presentar oficialmente en los próximos días.

La salida de Noem ocurre en medio de una serie de controversias que han marcado su gestión. Una de las más recientes fue su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado, donde enfrentó cuestionamientos tanto de legisladores demócratas como republicanos.

Durante la audiencia, surgieron críticas por una costosa campaña publicitaria del DHS, valuada en cerca de 200 millones de dólares, que promovía la autodeportación de migrantes en situación irregular y en la que la propia secretaria tenía una presencia destacada. Noem aseguró ante los senadores que el presidente había aprobado la iniciativa, algo que posteriormente Trump negó públicamente.

A ello se sumaron las críticas por la respuesta de la autoridad frente a dos incidentes ocurridos en Minneapolis, donde agentes federales de inmigración abatieron a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti durante operativos migratorios. Las declaraciones de Noem, que responsabilizaron a las víctimas, generaron protestas y aumentaron la presión política sobre su permanencia en el cargo.

La decisión de reemplazarla también se produce en un contexto de creciente incomodidad entre legisladores republicanos y funcionarios de la Casa Blanca respecto a su liderazgo. Aunque su salida del DHS ya fue confirmada, aún no se ha detallado si la nominación de Mullin será permanente o si deberá enfrentar un proceso formal de confirmación en el Senado.