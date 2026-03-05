;

La cantidad astronómica que movió la industria de IA en China en 2025: más de 300 robots humanoides

El ministro de Industria y Tecnología Informática de China, Li Lecheng, adelantó los planes del gigante asiático para este año.

Gabriel Esteffan

La cantidad astronómica que movió la industria de IA en China en 2025: más de 300 robots humanoides

La cantidad astronómica que movió la industria de IA en China en 2025: más de 300 robots humanoides / Cheng Xin

Si cabía alguna duda sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía, un dato entregado por el ministro de Industria y Tecnología Informática de China, Li Lecheng, es demoledor.

Las actividades fundamentales de la industria de la IA en el gigante asiático fueron valoradas en más de 1,2 billones de yuanes (unos 173.900 millones de dólares) en 2025, mostrando el papel de la tecnología en el desarrollo económico de ese país.

El número de empresas de IA en el país superó las 6.200 el año pasado, precisó el alto funcionario, en el marco de la sesión anual del máximo órgano legislativo del país, según informa Xinhua.

La IA se está desplegando cada vez más en fábricas y en la vida diaria en China. Al cierre de 2025, más del 30% de las empresas manufactureras con ingresos anuales de al menos 20 millones de yuanes (US$ 2,9 millones) habían adoptado tecnologías de IA.

No es lo único: las empresas chinas lanzaron más de 300 productos robóticos humanoides, detalló Li. Según el ministro, el país ocupó el primer puesto mundial en descargas de modelos de IA de código abierto durante el último año.

Según el informe, China trabajará durante 2026 para crear nuevas formas de economía inteligente. Las medidas específicas incluyen fomentar la aplicación comercial a gran escala de la IA en sectores y campos clave, lanzar nuevos proyectos de infraestructura en clústeres de computación inteligente a hiperescala y acelerar el desarrollo del internet por satélite.

