El duro relato de chilenos atrapados en Catar: “Nos sentimos desprotegidos y abandonados por el Estado de Chile”

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, Lissette Jiménez, chilena que actualmente se encuentra en Catar, conversó con ADN.CL donde entregó un testimonio marcado por el temor y la incertidumbre.

Según su relato, desde el sábado 28 de febrero la zona vive jornadas de tensión por ataques y explosiones, mientras decenas de compatriotas buscan alternativas para abandonar el país.

De acuerdo con lo que explicó, las familias han logrado mantenerse a salvo, pero el desgaste emocional se acumula con el paso de los días. “Llevamos desde el sábado 28 en la mañana con bombardeos constantes todos los días. Estamos bien en general, pero asustados y estresados”, afirmó, describiendo un escenario que, asegura, se ha vuelto difícil de sostener sin certezas.

“Estamos sin representación diplomática”: el reclamo por evacuación y el cierre del espacio aéreo

En esa misma línea, la chilena advirtió que el grupo de connacionales en Catar siente que no tiene apoyo directo en terreno. “Acá estamos sin representación diplomática, no tenemos embajada ni consulado, y dependemos de la embajada de Abu Dabi, en Emiratos Árabes”, sostuvo, aludiendo a la Embajada de Chile en Abu Dabi como canal principal.

Además, señaló que la comunicación habría sido limitada desde el inicio de la crisis. “Desde el sábado solamente hemos recibido un mail… llamando a la tranquilidad”, dijo, agregando que varios chilenos han intentado coordinar una salida, sin éxito. “El consulado no está pudiendo ayudarnos a ninguno de los chilenos”, lamentó.

A ese escenario se suma un obstáculo clave: “En Catar está cerrado el espacio aéreo desde el sábado”, aseguró. Por ahora, indicó que la única alternativa concreta sería salir por tierra hacia Arabia Saudita, pero el trámite complica la ruta. “Para entrar a Arabia Saudita como chilenos necesitamos visa… es un poco más complicado”, detalló.

En estas circunstancias, con la escasez de vuelos comerciales, Lissette indicó que se necesita una solución de Estado. “Otras Embajadas están organizándose, hay muchas personas que necesitan salir. La asistencia necesita venir del Estado”, añadió.

Por último, Lissette explicó que no todos pueden asumir el costo y el riesgo de una salida improvisada. “Algunos tenemos familias… nosotros somos cuatro… y con niños menores de edad da miedo hacerlo”, añadió.

En esa línea, cerró con una crítica directa: “Lo ideal en esta situación es que nuestro Estado chileno se preocupara de nosotros… nosotros nos sentimos desprotegidos y un poco abandonados por parte del Estado chileno”.