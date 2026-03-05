Fusión Paramount-Warner bajo lupa: millonaria inyección de Medio Oriente genera dudas sobre su influencia en las marcas

La adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount, valorada en $110 mil millones de dólares, sigue dando mucho de qué hablar, con un foco puesto particularmente en la parte de los negocios.

A pesar de que el tema económico pareciera ser ajeno al mundo del entretenimiento, en este caso se apunta a una operación que podría condicionar la creación, trato y distribución de contenido.

Y es que recientemente se encendieron las alertas en el mercado debido a que se habla de una inyección de $24 mil millones de dólares por parte de fondos soberanos de Medio Oriente (Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi).

Aunque la operación promete reconfigurar el panorama del cine, streaming y noticias, surge preocupación en torno a este capital extranjero y si podría moldear el rumbo de gigantes como HBO, CNN y franquicias icónicas, pese a las garantías de pasividad.

El financiamiento llega de jugadores clave del Golfo Pérsico: el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita, la Qatar Investment Authority (QIA) y L’imad Holding Company de Abu Dhabi.

De todas formas, los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) precisan que los aportes económicos no otorgan derechos de gobernanza, como puestos en el directorio o voto al momento de definir la línea editorial.

Desde Paramount apuntan precisamente a esa garantía para argumentar que la negociación no precisa del visto bueno del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS).

Sin embargo, el debate trasciende el control directo. La magnitud de la suma plantea dudas sobre si realmente se mantendrá al margen en una firma dueña de medios influyentes.

Expertos cuestionan la neutralidad

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, fue uno de los que levantó la voz antes de salir de la puja por Warner en una charla con la BBC post-BAFTA.

“Me parece muy extraño que con el nivel de inversión del que estamos hablando no tengan influencia ni control editorial sobre los medios de comunicación de otro país”, afirmó.

También calificó la movida, de la cual fueron desplazados como compradores, de una “mala idea”, aludiendo a zonas “que no son muy partidarias de la Primera Enmienda”.

Algunos expertos comparten la visión de Sarandos, como Neil Quilliam, conocedor del Medio Oriente, quien advierte que en algún momento podrían ejercer presión.

“Puede que sean compañeros de cama. Pero probablemente llegará un momento en que despertarán y querrán ejercer su influencia”, sostiene.

CNN bajo la lupa regulatoria

CNN emerge como el activo más delicado en el nuevo coloso mediático. Max von Thun, del Open Markets Institute en Bruselas, minimiza riesgos en Europa por falta de dominio local del canal.

Pero en Estados Unidos, el pacto enfrentará a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el Departamento de Justicia y chequeos de seguridad nacional, en un contexto de creciente vigilancia sobre capital foráneo en noticias.