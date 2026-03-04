“La resurrección de Cristo”: Mel Gibson trabajó junto a un equipo de teólogos e historiadores para lograr mayor fidelidad

Desde hace ya un buen tiempo se viene hablando de La resurrección de Cristo, secuela de la icónica película La pasión de Cristo, estrenada en 2004 bajo la dirección y guion del Mel Gibson.

Con el pasar del tiempo han salido a la luz diferentes reportes que aumentan el hype entre el público, sobre todo al prometer que será una experiencia única, calificada como un ”viaje psicodélico”.

En la misma línea, se espera una conexión con la figura de Jesucristo igual o aún más profunda que la expuesta en la primera entrega.

Bajo este escenario, recientemente se revelaron nuevos detalles del proyecto que está en plena etapa de rodaje en Italia. Los informes apuntan a una propuesta única desde el parte teológica.

Lo primero a tener en cuenta es que Gibson dedicó siete años a escribir el filme. Además, se apoyó en un equipo de teólogos e historiadores, con el objetivo de reforzar la precisión bíblica e histórica del relato.

Asimismo, el actor, que vuelve a sentarse en la silla de dirección, adelanta que la historia no será lineal, partiendo de una perspectiva especial para lograr esa profundidad buscada.

Se apunta principalmente a explorar distintos “reinos” espirituales, desde el infierno y el She’ol (inframundo) hasta la experiencia de los apóstoles. La idea es adentrarse en el impacto de la resurrección en la primera comunidad cristiana.

Otro punto a tener en cuenta es que la historia se dividirá en dos partes, lo que permite desarrollar aún más los conceptos y propuestas.

De esta manera, La resurrección de Cristo asoma como una de las producciones cristianas más ambiciosas de la historia reciente, poniendo a prueba además las capacidades de Mel Gibson como cineasta.

Su estreno está agendado para finales de marzo de 2027 y, la segunda parte, en el mes de mayo. Por ahora, las grabaciones continúan en ciudades como Roma, Matera y otras localidades del sur que representaron Judea en la cinta original.