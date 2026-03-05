“Fue absolutamente mentiroso”: Espinoza critica a Chahuán por proyecto que reemplaza penas de cárcel por domiciliaria

El Senado aprobó en general, por solo un voto de diferencia, el proyecto de ley que propone reemplazar el cumplimiento de penas de cárcel por reclusión domiciliaria total para internos adultos mayores o con enfermedades graves.

La iniciativa, impulsada por senadores de Chile Vamos, generó un fuerte rechazo del oficialismo, que advirtió que la medida podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad que hoy cumplen condena en el penal de Punta Peuco.

Durante la discusión en la Cámara Alta, organizaciones de derechos humanos criticaron duramente el avance del proyecto. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, cuestionó la ausencia del senador independiente Karim Bianchi en la votación.

“Creo que ha sido un día negro para la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Nosotros no estamos luchando más de 50 años por las agrupaciones de familiares, estamos luchando por un Chile para que nunca más se vuelvan a cometer estos atroces crímenes. El señor senador Karim Bianchi no bajó. Yo subí personalmente a hablar con él. No me quiso recibir, pero nosotros estamos aquí de pie. Vamos a seguir luchando”, afirmó.

El proyecto establece que un tribunal podría ordenar que una pena privativa de libertad se cumpla bajo reclusión domiciliaria total cuando el interno padezca una enfermedad grave que impida su tratamiento en prisión, tenga una enfermedad terminal, presente una discapacidad incompatible con el encierro o supere los 80 años, considerando también el tiempo que ya ha permanecido privado de libertad.

Uno de los impulsores de la iniciativa, el senador de RN Francisco Chahuán, defendió la propuesta señalando que “este proyecto no extingue penas, no anula condenas, no borra sentencias ni las suspende. La pena se mantiene íntegra”.

Sin embargo, desde el oficialismo criticaron duramente esa postura. El senador socialista Fidel Espinoza afirmó que “lamentablemente un senador que impulsó este proyecto fue absolutamente mentiroso en cada una de sus apreciaciones”.

Desde el gobierno también manifestaron su preocupación. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que la norma podría beneficiar a cientos de condenados por delitos graves. Según explicó, cerca de 300 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y otras 300 catalogadas como de alta peligrosidad cumplirían con los requisitos establecidos. Incluso, agregó que la cifra podría aumentar si se consideran delitos como femicidio, violaciones a menores, parricidio o crimen organizado.

“Es un proyecto deficitario técnicamente. No solo lo dijo el Ministerio de Justicia, también lo señaló la Corte Suprema en los informes entregados al Congreso”, afirmó el secretario de Estado, quien además alertó que, en un escenario amplio, hasta 10 mil personas privadas de libertad podrían verse beneficiadas si la iniciativa llega a convertirse en ley.