Fatal choque entre bus y camión en la Ruta 5 Norte deja un muerto y más de 20 lesionados en Ovalle

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 364 en el sector de Alcones, en las cercanías de Ovalle, Región de Coquimbo.

El hecho involucró a un bus de pasajeros y un camión, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y al menos 20 lesionados.

De acuerdo con los primeros antecedentes, se trató de una colisión de alta energía que movilizó a múltiples unidades de rescate y atención médica. La víctima fatal correspondería al conductor del bus involucrado en el accidente.

Amplio despliegue de emergencia en la Ruta 5 Norte

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia provenientes de Ovalle, personal de la concesionaria de la Ruta 5, además de unidades del SAR Marcos Macuada y móviles de rescate que llegaron desde Coquimbo para apoyar las labores de atención y traslado de los heridos.

Las personas lesionadas fueron derivadas a distintos centros asistenciales de Ovalle para recibir atención médica. Según información preliminar, ninguno de los afectados se encontraría en riesgo vital.

Durante la mañana, personal de emergencia y autoridades se mantienen trabajando en el lugar del accidente para despejar la vía y determinar las causas de la colisión entre el bus y el camión.

Las autoridades además llamaron a los conductores a extremar la precaución al transitar por el sector de Alcones, debido a la presencia de equipos de rescate y posibles restricciones en la circulación.

El hecho se produjo en dirección sur-norte de la Ruta 5, una de las principales arterias del país, lo que generó preocupación entre quienes transitan habitualmente por esta carretera.