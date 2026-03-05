Empresario dejó $230 millones de herencia a Bomberos de Limache, pero no han podido cobrarla en 3 años

Una millonaria herencia destinada en gran parte a Bomberos de Limache sigue sin poder concretarse a más de tres años después del fallecimiento del empresario José Barbagelata Gazzale, quien murió en julio de 2022.

El testamento del hombre de origen italiano dejó bienes avaluados en más de $470 millones, pero el proceso legal continúa entrampado debido a trámites pendientes en la designación del albacea.

La situación se mantiene a la espera de la respuesta del abogado y notario Bernard Debeuf, quien fue designado como albacea de la herencia por el Juzgado de Letras de Molina. El tribunal le dio un plazo de 60 días para aceptar formalmente el cargo y asumir la administración de los bienes, lo que resulta clave para avanzar en la posesión efectiva del patrimonio.

La fortuna que Barbagelata destinó a Bomberos

Según consigna DF, el empresario decidió distribuir su patrimonio entre distintas personas e instituciones. El 50% de sus bienes fue destinado a la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Limache, mientras que el resto se dividió entre su amigo Atilio Olguín (30%), Jorge Gaete (10%) y la agrupación animalista Derechos Animales Amigo Fiel (10%).

El patrimonio incluye casi 66 mil acciones de Empresas CMPC, cerca de 10 mil papeles de Minera Valparaíso y más de 8.000 acciones de Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur, además de depósitos a plazo, fondos mutuos, una vivienda en Limache y un vehículo.

La superintendenta del Cuerpo de Bomberos de Limache, Carla Bianchi, explicó que el empresario mantenía una relación histórica con la institución. “Siempre manifestó su intención de querer dar más para la compañía y había dicho que cuando muriera nos iba a dejar una sorpresa”, recordó.

De concretarse el proceso, la institución recibiría aproximadamente $236 millones, recursos que permitirían mejorar equipamiento y protección para los voluntarios. “Una bendición”, señaló Bianchi, quien reconoció que la compañía busca acelerar el proceso legal para poder acceder al legado.

El propio entorno del empresario recuerda su espíritu solidario. “Le fascinaba contar con bomberos, porque lo encontraba un cuerpo tan eficiente y le llamaba la atención que no tenían sueldo”, relató su amigo Jorge Olguín.

Mientras tanto, el proceso judicial sigue avanzando lentamente, a la espera de que el albacea acepte formalmente el cargo y permita destrabar la herencia.