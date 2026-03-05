;

Diputada Javiera Morales confirma diagnóstico de cáncer de mama y suspende temporalmente su agenda legislativa

La parlamentaria por Magallanes informó que enfrentará tratamiento en Santiago y confirmó que sus oficinas seguirán atendiendo en Punta Arenas y Puerto Natales.

La diputada Javiera Morales, representante de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, comunicó que fue diagnosticada con cáncer de mama y que, por esa razón, realizará una pausa temporal en sus actividades legislativas durante los próximos meses.

La parlamentaria explicó que la decisión apunta a priorizar su salud y concentrarse en el tratamiento médico.

En su mensaje, la diputada informó que “ha sido diagnosticada con cáncer de mama” y que “se tomará una pausa de sus actividades legislativas durante los próximos meses”, con el objetivo de enfocarse en su cuidado. Además, precisó que durante este período permanecerá en Santiago para cumplir con las indicaciones médicas correspondientes.

Oficinas abiertas en Magallanes y continuidad del trabajo territorial

Pese a la pausa, la parlamentaria aseguró que la atención a la ciudadanía se mantendrá. En específico, confirmó que su oficina parlamentaria seguirá operando con normalidad en Punta Arenas, Puerto Natales y el Espacio Comunitario La Idea, espacios que continuarán disponibles para consultas, gestiones y acompañamiento a las necesidades de vecinas y vecinos.

En esa misma línea, recalcó que el equipo que la acompaña seguirá en funciones para dar continuidad a los compromisos adquiridos con la comunidad. Según lo informado, el objetivo es que “el trabajo legislativo y de fiscalización no se detenga”, pese a que ella ajustará su agenda personal para concentrarse en el tratamiento.

Hacia el cierre del comunicado, la diputada agradeció las muestras de apoyo recibidas y reafirmó su vínculo con el mandato ciudadano. También remarcó que su intención es retomar plenamente sus funciones una vez concluido el proceso médico, de acuerdo con la evolución del tratamiento.

