“Estamos muy tranquilos, tenemos los antecedentes suficientes”: Vallejo defiende uso de auto fiscal y reuniones ante observaciones de Contraloría

La ministra y vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que su equipo solicitó a la Contraloría “reevaluar las observaciones” realizadas a distintos ministerios sobre el uso de vehículos fiscales y reuniones no registradas por la Ley de Lobby.

“Estamos muy tranquilos de que tenemos los antecedentes suficientes para subsanar estas observaciones”, afirmó Vallejo, quien precisó que todos los antecedentes se están aportando y revisando desde los ministerios correspondientes.

La Contraloría había señalado que la ministra utilizó un auto fiscal para trasladarse a actividades partidistas, como el aniversario del Partido Comunista en junio de 2023 y del Partido Socialista en abril de 2024.

Sobre estos casos, Vallejo explicó que “cuando los partidos oficialistas, de nuestra coalición o del gobierno que sea, nos extienden invitaciones para participar de los actos de su aniversario, es muy normal que los ministros, sobre todo los que somos políticos, asistamos a estos actos”.

“En una ocasión fui caminando”

Añadió que en una ocasión “fui caminando porque fue aquí cerquita y ni siquiera hice uso del auto fiscal”.

Respecto a otros traslados, como a una clínica en Las Condes, la ministra indicó que se trató de “una urgencia alérgica que tuve y que tuve que asistir rápidamente para poder continuar con mis funciones en el día”.

Sobre la reunión con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), que la Contraloría consideró no registrada, Vallejo aseguró que fue “muy protocolar, donde se presentó la nueva directiva de Archi y que, además, está registrada”.