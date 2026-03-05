;

Sernageomin eleva a Alerta Amarilla al volcán Láscar por aumento de actividad interna

Expertos detectaron cambios en la actividad interna del macizo en Antofagasta.

Nelson Quiroz

Sernageomin

Sernageomin

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó de Alerta Verde a Amarilla el nivel técnico del volcán Láscar, ubicado en la región de Antofagasta, tras detectar una serie de señales que indican una actividad interna anómala en el macizo.

La decisión se tomó luego de una mesa técnica realizada junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), donde se analizaron los últimos reportes de monitoreo.

ADN

Sernageomin

Según explicó el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Sernageomin, Álvaro Amigo, durante febrero se registraron enjambres sísmicos asociados tanto a fracturamiento de roca como a movimiento de fluidos, lo que sugiere cambios en el sistema volcánico. A esto se suma un aumento de la radiancia térmica detectada por satélite, lo que indica que el volcán se encuentra fuera de su nivel base de actividad.

ADN

Los especialistas también han observado incrementos en la emisión de dióxido de azufre hacia la atmósfera, lo que podría estar relacionado con la presencia de magma a niveles relativamente someros. Bajo estas condiciones, no se descarta la ocurrencia de explosiones menores o pulsos eruptivos, incluso sin señales precursoras claras.

Ante este escenario, Sernageomin estableció una zona de posible afectación de tres kilómetros alrededor del cráter activo, mientras que Senapred decretó un perímetro de seguridad de cinco kilómetros, restringiendo el acceso a las áreas de mayor riesgo. Además, se declaró Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Pedro de Atacama, lo que implica reforzar la vigilancia y la preparación del sistema de emergencia regional.

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, indicó que el volcán se mantiene bajo monitoreo permanente las 24 horas a través del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS). La autoridad advirtió que eventuales episodios podrían generar columnas de ceniza, gases y piroclastos, cuya dispersión dependerá de las condiciones del viento.

El volcán Láscar, de 5.592 metros de altura, es el sistema volcánico más activo del norte de Chile y ha registrado erupciones relevantes en 1993, 2000, 2015 y 2022, por lo que su evolución es seguida de cerca por las autoridades científicas y de emergencia.

