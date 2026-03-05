Confirman cierre de conocido colegio en Chile: sostenedor se declaró en quiebra y esto pasará con los alumnos

El Colegio Bicentenario del sector Colonia Alerce, en Puerto Montt, cerrará definitivamente luego de un incendio que destruyó su infraestructura tras un robo ocurrido el pasado 23 de febrero.

La medida impacta de lleno a la comunidad escolar, ya que el establecimiento particular subvencionado atendía a cerca de 260 estudiantes.

Con el cierre confirmado, las familias deberán iniciar un proceso de reubicación en otros recintos educacionales.

En el marco de la investigación, cuatro adolescentes fueron detenidos como presuntos responsables del delito.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía declaró ilegal su detención, al no cumplirse los estándares exigidos para aprehender a menores de edad, por lo que quedaron en libertad.

Tras el hecho y luego de reunirse con autoridades del Ministerio de Educación, el sostenedor resolvió declararse en quiebra, decisión que termina por cerrar la posibilidad de continuidad del proyecto educativo en el corto plazo.

El cierre también tendrá efectos laborales. La situación dejó a decenas de docentes y asistentes de la educación sin trabajo.