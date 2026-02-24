;

Rechazan internación provisoria para menores acusados de incendiar Colegio Bicentenario en Puerto Montt

Según informó la Fiscalía, los menores de edad habrían ingresado al recinto para robar, el cual terminó destruido producto de las llamas.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

02:40

Peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) siguen realizando las diligencias por el incendio que destruyó el Colegio Bicentenario de Alerce en la comuna de Puerto Montt.

El siniestro se declaró en horas de la madrugada del lunes en el establecimiento emplazado en el camino al sector La Colonia de la capital regional de Los Lagos.

El capitán de la Tercera Compañía de Bomberos de Puerto Montt, Álvaro Aguilar, confirmó que el fuego consumió por completo el recinto educacional particular subvencionado.

“Al llegar la primera máquina, confirma fuego estructural en fase de libre combustión, declarando la primera alarma de incendio”, señaló.

“Está en estudios técnicos, pero la destrucción es aproximadamente en un 100% de la estructura. El fuego tuvo un avance bastante rápido en toda la dimensión”, detalló.

Por instrucciones del Ministerio Público, personal del Labocar de Carabineros se trasladó al sitio del suceso para realizar los peritajes destinados a determinar el origen y la causa del siniestro.

Así lo señaló el teniente Manuel Ángulo, jefe de dicha sección policial puertomontina. “Del trabajo científico del sitio del suceso se están realizando diligencias pertinentes para determinar el origen y causa, y respecto a ello se informará directamente al Ministerio Público los resultados de esta indagatoria”, sostuvo.

Los cuatro adolescentes detenidos fueron formalizados por su presunta participación en un robo y posterior incendio. Según informó la fiscal Ana María Agüero, los imputados habrían ingresado al establecimiento educacional para cometer un robo, situación que posteriormente derivó en el incendio que consumió por completo la infraestructura.

“En la audiencia, el Tribunal de Garantía de Puerto Montt declaró ilegal la detención de los cuatro adolescentes, por haberse realizado el procedimiento de detención no ajustado a lo que establece la ley penal adolescente”, explicó la persecutora.

“De igual forma, como Fiscalía formalizamos a los imputados por el delito de robo en lugar no habitado e incendio. Se solicitó como medida cautelar la internación provisoria para los cuatro adolescentes, lo cual no fue acogido por el tribunal, decretando cautelares de menor intensidad, por lo que se interpuso el respectivo recurso ante la Corte de Apelaciones para que ésta pueda revisar la resolución del Tribunal de Garantía”, complementó.

En la audiencia, añadió la fiscal, el tribunal rechazó la solicitud de internación provisoria de los cuatro menores y decretó su participación en programas de Servicio de Mejor Niñez, además de arraigo nacional, fijando también un plazo de 120 días para la investigación del caso.

