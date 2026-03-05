Con entrada gratuita: Santa Cruz da inicio a la Vendimia 2026 con tres días de música, vino y gastronomía

Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua en la comuna de Santa Cruz

Este fin de semana se celebrará una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia del Valle de Colchagua en la comuna de Santa Cruz, en la región de O’Higgins. El evento, considerado uno de los encuentros vitivinícolas más importantes del país, se desarrollará entre el 6 y el 8 de marzo con una programación que incluye espectáculos musicales, degustaciones de vino, gastronomía y artesanía local.

En conversación con ADN.cl, el alcalde de Santa Cruz, Yamil Ethit Romero, explicó que la jornada inaugural comenzará este viernes al mediodía con la apertura del circuito gastronómico y de emprendimientos en el centro de la comuna.

Más tarde, a las 20:30 horas, se realizará la inauguración oficial en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García. “Es una fiesta que combina música, cultura y tradición, pero cuyo protagonista principal es el vino”, señaló la autoridad comunal, destacando que en la Plaza de Armas estarán presentes cerca de 20 viñas del Valle de Colchagua ofreciendo degustaciones de sus etiquetas.

La programación artística contempla una variada parrilla de espectáculos. El viernes se presentará la histórica banda Los Jaivas, mientras que el sábado el escenario recibirá a María José Quintanilla y a La Combo Tortuga. El domingo, en tanto, cerrará la celebración el grupo Los Vikings 5. Paralelamente habrá tributos a bandas internacionales, presentaciones de conjuntos folclóricos y música en vivo en distintos escenarios distribuidos en el centro de la ciudad.

La fiesta, que este año celebra su versión número 26, espera convocar a miles de visitantes de distintas regiones del país. Según explicó el alcalde, en la edición anterior se registró la llegada de más de 150 mil personas.

“Santa Cruz está preparada para recibir a los turistas. Somos una comuna acostumbrada al enoturismo y queremos que las familias disfruten de un ambiente seguro y abierto”, afirmó. El acceso al circuito será gratuito, aunque quienes deseen degustar vinos deberán adquirir las copas oficiales con tickets de degustación.