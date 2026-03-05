Promete revelar “lo que no se vio” en la Quinta: Asskha Sumathra anuncia show en Monticello tras su comentado paso por Viña 2026
Luego de despertar al “Monstruo” con pifias tras el corte de su rutina, la humorista confirmó un nuevo espectáculo donde promete contar y mostrar todo lo que quedó fuera del festival.
Luego de convertirse en uno de los nombres más comentados del Festival de Viña del Mar 2026, la comediante transformista Asskha Sumathra confirmó un nuevo espectáculo inspirado en su paso por la Quinta Vergara.
El show, titulado “Lo que no se vio en Viña”, se presentará el próximo 24 de abril en el Gran Arena Monticello, marcando el debut de la artista en ese escenario.
La presentación llega semanas después del abrupto cierre de su rutina en el certamen viñamarino, episodio que generó debate en redes sociales y reacciones del público presente.
Durante su actuación, Sumathra logró conectar con la audiencia gracias a su estilo de humor rápido e improvisado. Sin embargo, el espectáculo terminó de forma inesperada cuando ingresaron los animadores para cerrar el bloque, lo que provocó pifias del llamado “Monstruo” de la Quinta Vergara.
Según adelantó la producción del evento, el nuevo espectáculo buscará justamente profundizar en ese momento y mostrar parte del material que no alcanzó a presentarse en el festival. La rutina será renovada y estará basada en su experiencia en Viña, combinando anécdotas, improvisación y nuevos segmentos de comedia.
Asskha Sumathra llegó al escenario del festival tras ganar el programa “Coliseo” de Mega, logro que la convirtió en la primera comediante transformista en presentarse en la historia del certamen. Su actuación, además, terminó con la entrega de Gaviota de Plata y de Oro, pese a la polémica por el cierre de su rutina.
El espectáculo en Monticello comenzará a las 21:00 horas y las entradas estarán disponibles desde el 6 de marzo a las 14:00 horas a través del sistema Ticketmaster. La presentación promete convertirse en una oportunidad para que el público vea la versión completa del show que, según muchos asistentes, quedó inconcluso en la Quinta Vergara.
