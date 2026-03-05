Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5395 del jueves 5 de marzo

Este jueves 5 de marzo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta ocasión, el sorteo número 5395 contempló un pozo total de $4.000 millones, monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Loto: $1.300 millones

Recargado: $550 millones

Revancha: $450 millones

Desquite: $140 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5395 del Loto

Loto: 34, 7, 29, 24, 19, 2

34, 7, 29, 24, 19, 2 Comodín: 39

Multiplicador: 7

Recargado: 36, 2, 8, 39, 24, 14

36, 2, 8, 39, 24, 14 Revancha: 25, 28, 27, 13, 33, 16

25, 28, 27, 13, 33, 16 Desquite: 4, 14, 40, 21, 3, 12

Jubilazo

38, 16, 30, 21, 24, 36

5, 19, 2, 38, 4, 23

23, 34, 38, 26, 39, 10

25, 5, 9, 26, 11, 35

40, 21, 15, 1, 22, 6

Jubilazo 50 años