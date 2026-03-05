Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5395 del jueves 5 de marzo
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $4.000 millones de pesos.
Este jueves 5 de marzo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.
En esta ocasión, el sorteo número 5395 contempló un pozo total de $4.000 millones, monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Loto: $1.300 millones
- Recargado: $550 millones
- Revancha: $450 millones
- Desquite: $140 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5395 del Loto
- Loto: 34, 7, 29, 24, 19, 2
- Comodín: 39
- Multiplicador: 7
- Recargado: 36, 2, 8, 39, 24, 14
- Revancha: 25, 28, 27, 13, 33, 16
- Desquite: 4, 14, 40, 21, 3, 12
Jubilazo
- 38, 16, 30, 21, 24, 36
- 5, 19, 2, 38, 4, 23
- 23, 34, 38, 26, 39, 10
- 25, 5, 9, 26, 11, 35
- 40, 21, 15, 1, 22, 6
Jubilazo 50 años
- 17, 6, 21, 8, 25, 40
