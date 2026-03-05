Compró un Kino ganador de $2.400 millones, y ocho años después aún no recibe el premio

A ocho años del sorteo, el llamado “millonario del Kino” aún no puede cobrar el premio que asegura haber ganado. El caso de Javier Zapata, agricultor de Los Ángeles, Región del Biobío, continúa a la espera de una resolución judicial.

Zapata afirma que compró el cartón ganador del sorteo del 4 de marzo de 2018, que entregaba un premio cercano a $2.400 millones. Sin embargo, no pudo cobrarlo porque Lotería de Concepción impugnó el boleto, argumentando que estaba severamente deteriorado.

Según su versión, semanas después del sorteo volvió a la agencia para jugar nuevamente y la cajera le advirtió que los números que dictaba coincidían con el cartón ganador del sorteo anterior. Tras buscarlo durante varios días, aseguró haber encontrado el boleto en la basura, ya en mal estado.

Con el tiempo, otra persona también reclamó el premio, pero tampoco logró acreditar su cartón. Lotería denunció a ambos por estafa, causa que fue archivada por falta de pruebas.

En noviembre de 2020, Zapata demandó a la empresa para reclamar el pago del premio, pero la acción fue rechazada en junio de 2024. El agricultor apeló y el caso sigue en trámite.

Desde su defensa esperan que la Corte de Apelaciones de Concepción entregue una resolución durante este año. Mientras tanto, el caso continúa abierto y sin una definición sobre el millonario premio.