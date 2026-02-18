Resultados del Kino: números ganadores del sorteo 3190 del miércoles 18 de febrero / Matias Delacroix

Este domingo 8 de febrero, la Lotería de Concepción llevó a cabo un nuevo sorteo del Kino, correspondiente al concurso número 3190, donde se puso en juego un pozo acumulado de $6.300 millones.

En esta edición, uno de los juegos de azar más populares de Chile repartió el millonario monto entre los ganadores de sus distintas categorías, tras conocerse los resultados oficiales del sorteo.

Premios en los distintos juegos

Kino: $1.590 millones

$1.590 millones Rekino: $290 millones

$290 millones Requete Kino: $1.140 millones

$1.140 millones Chao Jefe $2.000.000 mensuales por 50 años heredables.

Chao Jefe $3.000.000 mensuales por 30 años heredables.

Además, Súper Combo Marraqueta:

Una casa equivalente a $350.000.000



Un auto SUV equivalente a $40.000.000



Un viaje equivalente a $10.000.000



Sueldo de $1.000.000 mensuales por 50 años heredables

En cuanto a los premios especiales:

1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2



1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000

Finalmente, Club Kino:

Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del Kino, sorteo 3190: