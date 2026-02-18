Resultados del Kino: números ganadores del sorteo 3190 del miércoles 18 de febrero
Este miércoles se repartieron $6.300 millones entre los ganadores de las categorías sorteadas.
Este domingo 8 de febrero, la Lotería de Concepción llevó a cabo un nuevo sorteo del Kino, correspondiente al concurso número 3190, donde se puso en juego un pozo acumulado de $6.300 millones.
En esta edición, uno de los juegos de azar más populares de Chile repartió el millonario monto entre los ganadores de sus distintas categorías, tras conocerse los resultados oficiales del sorteo.
Premios en los distintos juegos
- Kino: $1.590 millones
- Rekino: $290 millones
- Requete Kino: $1.140 millones
- Chao Jefe $2.000.000 mensuales por 50 años heredables.
- Chao Jefe $3.000.000 mensuales por 30 años heredables.
- Además, Súper Combo Marraqueta:
- Una casa equivalente a $350.000.000
- Un auto SUV equivalente a $40.000.000
- Un viaje equivalente a $10.000.000
- Sueldo de $1.000.000 mensuales por 50 años heredables
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2
- 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del Kino, sorteo 3190:
- Kino: 18, 04, 23, 01, 03, 05, 07, 19, 02, 13, 17, 08, 06, 21
- Premio Especial: 02, 18, 04, 21, 12, 23, 07, 16, 13, 24, 19, 17, 03, 05
- Rekino: 22, 14, 21, 02, 01, 24, 25, 08, 09, 06, 13, 18, 23, 20
- Requete Kino: 18, 24, 01, 05, 17, 07, 13, 14, 19, 15, 3, 10, 11, 21
- Chao Jefe $2.000.000: 25, 18, 21, 16, 24, 11, 08, 23, 20, 12, 02, 17, 03, 06
- Chao Jefe $3.000.000: 24, 18, 01, 17, 22, 09, 19, 21, 14, 10, 23, 02, 12, 03
- Súper Combo Marraqueta: 10, 22, 12, 04, 08, 21, 25, 05, 17, 23, 15, 20, 02, 09
