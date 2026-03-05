;

Alarma en La Araucanía: incendio forestal obliga a evacuar sector de Galvarino

El mensaje de alerta llegó directamente a los celulares de los habitantes.

Nelson Quiroz

Forest fire burning out of control in a pine forest on the Mescalero Apache Indian Reservation in New Mexico.

Forest fire burning out of control in a pine forest on the Mescalero Apache Indian Reservation in New Mexico. / Raymond Gehman

Un incendio forestal obligó la tarde de este jueves a activar un proceso de evacuación preventiva en la comuna de Galvarino, en la región de La Araucanía.

Ante el avance de las llamas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector Huilcán Llamín, con el fin de resguardar la seguridad de los habitantes de la zona.

Para reforzar el proceso de evacuación en terreno, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), enviando mensajes a los teléfonos celulares de quienes se encuentran en el área afectada. La medida busca facilitar la salida oportuna de la población mientras los equipos de emergencia trabajan para contener el siniestro.

Desde Senapred reiteraron el llamado a mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades y de los equipos desplegados en la emergencia. Además, recordaron que durante la evacuación es importante considerar a las mascotas y cubrir sus necesidades básicas, mientras continúan las labores para controlar el incendio forestal.

