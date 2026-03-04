Lanzamiento de bengalas en la previa de la U ante Palestino afecta desarrollo del Pre Mundial de hockey césped

El lanzamiento de bengalas en la previa del partido entre Universidad de Chile y Palestino por Copa Sudamericana en el Estadio Nacional terminó afectando también al Pre Mundial de hockey césped que se disputa en el mismo recinto deportivo.

Según información preliminar, mientras ambos equipos se formaban a puertas cerradas antes del inicio del encuentro, presuntos hinchas del club azul llegaron hasta los alrededores del estadio para encender y lanzar bengalas.

Una de ellas cayó cerca de la cancha donde ya se disputaba el partido entre Chile y Francia en el centro de entrenamiento Claudia Schuler del Parque Estadio Nacional, generando preocupación entre los presentes.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y el partido se pudo completar con normalidad, donde los “Diablos” igualaron a 3 con los galos.