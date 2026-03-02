Registran nacimiento de jotes de cabeza colorada en área protegida del norte de Chile

El Monumento Natural La Portada de la región de Antofagasta, por primera vez desde que existen registros formales, se confirmó el nacimiento de dos polluelos de Jote de cabeza colorada (Cathartes aura) y la eclosión de ejemplares de Pilpilén común (Haematopus palliatus) directamente en la playa del área protegida.

El hito marca un avance relevante en la restauración del ecosistema costero, especialmente tras la decisión adoptada en 2010 de cerrar el acceso a la playa.

La medida fue aplicada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ante el riesgo de desprendimientos desde los acantilados del sector.

Desde entonces, ha habido una reducción del tránsito de personas, un menor nivel de ruido y disminución de otras intervenciones humanas que, según Conaf, han favorecido la reactivación de procesos ecológicos esenciales para la fauna de esta franja árida del litoral.

Al respecto, la directora regional de CONAF Antofagasta, Anita Huichaman Martin, señaló que “este tipo de registros da cuenta de que, cuando existe protección efectiva y gestión sostenida, la naturaleza responde y los procesos de recuperación comienzan a manifestarse de manera concreta”.

Jote de cabeza colorada

Nombre científico: cathartes aura

cathartes aura Distribución: desde el sur de Canadá hasta el sur de Sudamérica e Islas Malvinas (Reino Unido).

desde el sur de Canadá hasta el sur de Sudamérica e Islas Malvinas (Reino Unido). Presencia en Chile: habitual en costas y valles, más abundante en la zona norte.

habitual en costas y valles, más abundante en la zona norte. Cabeza rojiza sin plumas.

Reproducción: nidifica bajo arbustos densos o en pequeñas cuevas. Generalmente pone dos huevos.

nidifica bajo arbustos densos o en pequeñas cuevas. Generalmente pone dos huevos. Incubación a cargo de ambos progenitores.

Alimentación: principalmente carroña y desperdicios humanos.

principalmente carroña y desperdicios humanos. Sentidos: olfato y visión altamente desarrollados.

olfato y visión altamente desarrollados. Rol ecológico: descomponedor clave para el equilibrio del ecosistema.

Pilpilén común

Nombre científico: Haematopus palliatus

Haematopus palliatus Distribución: presente a lo largo del borde costero del Pacífico y del Atlántico desde el hemisferio norte hasta el sur de Sudamérica.

presente a lo largo del borde costero del Pacífico y del Atlántico desde el hemisferio norte hasta el sur de Sudamérica. Presencia en Chile: desde Arica hasta Chiloé.

desde Arica hasta Chiloé. Ave playera de gran tamaño.

Pico largo, robusto y anaranjado.

Patas rosadas pálidas.

Alimentación: crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos.

crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. Reproducción: nidifica en playas y dunas costeras. Deposita entre dos y tres huevos en una pequeña depresión en la arena.

nidifica en playas y dunas costeras. Deposita entre dos y tres huevos en una pequeña depresión en la arena. Amenazas: presencia de vehículos 4x4 en playas. Perros sin supervisión que depredan huevos y polluelos.